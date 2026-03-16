Calciomercato Inter Manu Koné allontana le voci nerazzurre
Manu Koné, centrocampista francese, ha rilasciato un’intervista ai francesi di Telefoot in cui ha commentato il proprio futuro. L’obiettivo di mercato dell’Inter, annunciato durante la scorsa sessione estiva e ipotizzato anche per quella invernale, non è stato menzionato direttamente, ma il calciatore si è concentrato sui propri piani futuri. Le sue parole sembrano mettere in discussione un possibile trasferimento alla squadra nerazzurra.
In un’intervista rilasciata ai francesi di Telefoot l’obiettivo di calciomercato – dichiarato nella scorsa sessione estiva, possibile nella prossima – dell’Inter Manu Koné ha parlato anche del proprio futuro prossimo. Come riporta calciomercato.com il centrocampista transalpino ha speso parole al miele per la realtà giallorossa: “Dal Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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