Intelligenza artificiale in teatro Un viaggio nelle nuove tecnologie

Un evento teatrale ha messo in luce l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti. Durante l’incontro, il manager e divulgatore di Banca Mediolanum ha presentato come queste innovazioni stanno influenzando vari settori, guidando il pubblico attraverso esempi pratici e applicazioni concrete. La serata ha visto un coinvolgimento attivo degli spettatori, interessati a scoprire le potenzialità e le modalità di integrazione di queste tecnologie nel quotidiano.

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