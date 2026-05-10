Intelligenza artificiale in teatro Un viaggio nelle nuove tecnologie
Un evento teatrale ha messo in luce l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti. Durante l’incontro, il manager e divulgatore di Banca Mediolanum ha presentato come queste innovazioni stanno influenzando vari settori, guidando il pubblico attraverso esempi pratici e applicazioni concrete. La serata ha visto un coinvolgimento attivo degli spettatori, interessati a scoprire le potenzialità e le modalità di integrazione di queste tecnologie nel quotidiano.
Intelligenza artificiale e nuove tecnologie: successo per il doppio incontro in teatro con il manager Giancarlo Orsini, manager e divulgatore di Banca Mediolanum, che ha guidato il pubblico in un viaggio attraverso l’impatto dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie. L’evento ha coinvolto al mattino le terze classi della secondaria dell’istituto comprensivo Nardi, offrendo agli studenti una bussola per orientarsi di fronte alle sfide del futuro. La serata, a partire dalle ore 20, ha visto il teatro aprirsi alla cittadinanza, con un’analisi approfondita sui megatrend globali e le sfide economiche e sociali in atto. Non si è trattato solo di concetti astratti: Orsini ha portato sul palco dimostrazioni dal vivo che hanno lasciato il segno, come la robotica avanzata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
PETRA (GIORDANIA): Da una filosofia di design modulare a una nuova meraviglia del mondo | OCEANO
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