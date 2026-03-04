Come cambia il lavoro femminile nell’era dell’Intelligenza Artificiale Alla Scuola Superiore Sant’Anna il convegno ‘Donne lavoro nuove tecnologie’

Venerdì 6 marzo alle 10:30 si svolge presso l’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna il convegno intitolato ‘Donne, lavoro, nuove tecnologie’. L’evento affronta le trasformazioni che il digitale e l’Intelligenza Artificiale stanno portando nel mondo del lavoro femminile. Partecipano esperti e studiosi che discuteranno di come le competenze delle donne si evolvono in questo contesto.

Venerdì 6 marzo un appuntamento per discutere e proporre una prospettiva critica sulle trasformazioni impresse al lavoro femminile dall’innovazione tecnologica Come cambia il lavoro femminile nell’era digitale e dell’Intelligenza Artificiale? Attorno a questo tema si sviluppa il convegno ‘Donne, lavoro, nuove tecnologie’, in programma venerdì 6 marzo alle ore 10,30 presso l’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna. L’evento è organizzato dalla Scuola Sant’Anna e da Soroptimist International d’Italia, organizzazione mondiale impegnata nel migliorare la vita e lo stato delle donne attraverso la consapevolezza, il sostegno e l'azione; l’obiettivo è discutere e proporre una prospettiva critica sulle trasformazioni impresse al lavoro femminile dall’innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

