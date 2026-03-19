Intelligenza artificiale nuove tecnologie e abbandono scolastico | a Didacta 2026 docenti e dirigenti parlano delle nuove sfide di una scuola più consapevole

A Didacta 2026, docenti e dirigenti si confrontano sulle sfide della scuola moderna, tra intelligenza artificiale, nuove tecnologie e aumento dell’abbandono scolastico. Nicola de Cesare, CEO di Gruppo Spaggiari Parma, ha condiviso il suo punto di vista sull’evento, che si conferma come uno spazio importante per il dialogo tra professionisti dell’educazione. L’edizione di quest’anno si svolge in un clima di grande attenzione alle innovazioni e alle criticità del settore.