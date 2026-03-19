Intelligenza artificiale nuove tecnologie e abbandono scolastico | a Didacta 2026 docenti e dirigenti parlano delle nuove sfide di una scuola più consapevole
A Didacta 2026, docenti e dirigenti si confrontano sulle sfide della scuola moderna, tra intelligenza artificiale, nuove tecnologie e aumento dell’abbandono scolastico. Nicola de Cesare, CEO di Gruppo Spaggiari Parma, ha condiviso il suo punto di vista sull’evento, che si conferma come uno spazio importante per il dialogo tra professionisti dell’educazione. L’edizione di quest’anno si svolge in un clima di grande attenzione alle innovazioni e alle criticità del settore.
Il punto di vista di Nicola de Cesare, CEO di Gruppo Spaggiari Parma L’edizione 2026 di Didacta si conferma uno stimolante luogo di confronto per la comunità educante. A colpire è anche il forte afflusso registrato nei tre giorni della manifestazione, che hanno visto un coinvolgimento diffuso da parte del mondo della scuola. Al di. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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