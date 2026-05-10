Inseguimento ad alta tensione in A1 Recuperati gioielli provento di furto
Una scena di inseguimento ad alta tensione si è svolta sull'autostrada A1, dove la Polizia di Stato di Cisterna di Latina ha arrestato due persone coinvolte. Dopo un’indagine condotta dalla Sezione Anticrimine del Commissariato locale, sono stati recuperati diversi gioielli provenienti da un furto in abitazione avvenuto a Formia. Le due persone sono state denunciate per i reati di furto e resistenza.
La Polizia di Stato di Cisterna di Latina, al termine di una rapida e articolata attività investigativa condotta dalla Sezione Anticrimine del Commissariato locale, ha recuperato numerosi oggetti rubati durante un furto in abitazione avvenuto a Formia e denunciato due persone gravemente.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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