Inseguimento ad alta tensione in A1 Recuperati gioielli provento di furto

Una scena di inseguimento ad alta tensione si è svolta sull'autostrada A1, dove la Polizia di Stato di Cisterna di Latina ha arrestato due persone coinvolte. Dopo un’indagine condotta dalla Sezione Anticrimine del Commissariato locale, sono stati recuperati diversi gioielli provenienti da un furto in abitazione avvenuto a Formia. Le due persone sono state denunciate per i reati di furto e resistenza.

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