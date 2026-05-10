Un infortunio grave ha portato a un lungo periodo di inattività superiore a un anno, con il rischio di ritiro a trenta anni. La prima ipotesi era che si trattasse di un infortunio temporaneo, che avrebbe richiesto qualche mese di recupero, ma successivamente si è scoperto che le condizioni richiedono un intervento più serio. La prognosi attuale mette in dubbio la possibilità di tornare in campo nel breve termine.

di Alessio Lento All’inizio si pensava al solito stop pesante, uno di quelli che tengono fuori qualche mese e cambiano un finale di stagione. Poi però, con il passare delle ore, il quadro sarebbe diventato molto più serio. Le immagini avevano già lasciato sensazioni pessime, ma gli aggiornamenti arrivati avrebbero spostato il discorso su un livello ancora più preoccupante. Perché quando iniziano a uscire parole come “ lussazione ossea ”, “ rottura tendinea ” e “ carriera a rischio ”, il calcio passa improvvisamente in secondo piano. E anche chi segue il pallone ogni giorno capisce subito che non si tratta del classico infortunio da recuperare con calma durante l’estate.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio gravissimo, stop di almeno 1 anno: rischio ritiro a 30 anni

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