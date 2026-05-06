Durante una partita di calcio, un giocatore ha segnato un gol e ha iniziato a festeggiare, ma subito dopo si è infortunato al ginocchio. L'intervento medico ha rilevato la rottura del legamento crociato, determinando uno stop di circa un anno per il giocatore. L'incidente si è verificato in pochi secondi, passando dalla gioia alla difficoltà nel muoversi. L'episodio ha attirato l'attenzione sull'importanza della prevenzione degli infortuni.

di Alessio Lento La scena è di quelle che nel calcio restano addosso, perché ribaltano tutto in pochi secondi: dalla gioia di un gol al dolore di un ginocchio che cede. Santiago Arrieta, attaccante argentino di 19 anni del Leones FC, si è infortunato durante l’esultanza dopo aver segnato contro l’ Independiente del Valle, nella LigaPro ecuadoriana. Secondo le cronache locali, il giovane ha riportato una rottura dei legamenti del ginocchio e dovrà restare fuori dai campi per un periodo stimato tra 9 e 12 mesi. Dal gol al dolore, tutto in un attimo. Arrieta aveva appena trovato la rete, un momento che per un ragazzo della sua età può pesare tantissimo: visibilità, fiducia, spazio dentro una stagione ancora tutta da costruire.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Segna un gol, festeggia e si rompe il crociato: infortunio assurdo, stop di 1 anno

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