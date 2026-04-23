Paolo Zampolli, rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali e noto amico di lunga data di Donald Trump, ha espresso interesse affinché l’Italia possa partecipare ai prossimi Mondiali, proponendo di sostituire l’Iran. La sua iniziativa si inserisce in un contesto di pressioni e discussioni riguardanti la qualificazione delle nazionali ai tornei internazionali. Finora, nessun intervento ufficiale ha modificato le decisioni già prese dalle autorità sportive competenti.

Paolo Zampolli, rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali e amico di vecchia data di Donald Trump, sta provando a compiere l’impresa che dal lontano 2017 sembra impossibile per ct e calciatori nostrani: far qualificare la Nazionale italiana ai Mondiali. Come riporta il Financial Times, l’imprenditore ha suggerito al presidente della Fifa Gianni Infantino e a Trump, in quanto leader di uno dei Paesi co-organizzatori del torneo, di ammettere l’Italia alla Coppa del Mondo al posto dell’ Iran, in virtù del ricco palmares azzurro. Donald Trump e Gianni Infantino (Imagoeconomica). LEGGI ANCHE: Trump, Zampolli e il circo degli impresentabili: il racconto a L43 della musa di Warhol Il piano di Zampolli: ricucire lo strappo Trump-Meloni.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Zampolli in pressing su Trump e Infantino: «Italia ai Mondiali al posto dell’Iran»

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