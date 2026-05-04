Hantavirus come si trasmette e cosa provoca Il focolaio sulla nave da crociera

Da iltempo.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un focolaio di hantavirus si è verificato su una nave da crociera nell'Oceano Atlantico, portando alla morte di tre persone, tra cui una coppia di anziani. Altre tre persone sono risultate infette. L'infezione, rara e potenzialmente grave, si trasmette principalmente attraverso il contatto con roditori o le loro deiezioni. I dettagli sulla diffusione e sulle misure di sicurezza adottate non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

Tra i 3 morti per un presunto focolaio della rara infezione da hantavirus su una nave da crociera nell'Oceano Atlantico c'è una coppia di anziani, mentre almeno altre 3 persone sono state contagiate. La prima vittima è stata un uomo di 70 anni deceduto a bordo della nave, il cui corpo è stato recuperato nel territorio britannico di Sant'Elena, nell'Atlantico meridionale. La moglie dell'uomo è svenuta in un aeroporto in Sudafrica mentre cercava di prendere un volo per il suo paese d'origine, i Paesi Bassi. È deceduta in un ospedale nelle vicinanze. Il corpo della terza vittime si trova ancora a bordo della nave. Il Dipartimento della Salute sudafricano ha identificato una persona ricoverata in terapia intensiva in un ospedale di Johannesburg come un cittadino britannico.🔗 Leggi su Iltempo.it

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