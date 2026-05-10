Un film di Francesco Sossai, “Le città di pianura”, che aveva partecipato l’anno scorso alla sezione Un certain regard del festival di Cannes, ha recentemente vinto un premio ai David di quest’anno. La presenza italiana nel mondo del cinema internazionale sembra ridursi, e si nota una mancanza di produttori italiani nelle manifestazioni di rilievo, lasciando spazio a domande sulla presenza e il ruolo del settore nel panorama globale.

Bernacchini Le città di pianura, il film di FRancesco Sosssai che ha ora trionfato ai David 2026, aveva avuto il suo primo lancio – non certo passato inosservato – l’anno scorso al festival di Cannes, sezione Un certain regard. Com’è noto quest’anno sulla Croisette di nuove produzioni italiane invece non c’è traccia, o quasi. Benché in molti assicurino che possa trattarsi solo di un caso, occorre comunque chiedersi se questa assenza non sia il segnale di una crisi: ultimativa? molto grave? grave ma curabile, e se sì, in che modo? Il ragionamento attorno al tema è ampio e articolato, ma per rispondere a quando, dove, come e perché l’industria cinematografica italiana non riesce a reggere il confronto internazionale, bisogna anzitutto partire dal chi: chi, oggi, produce film in Italia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Indagine sul cinema fuori da Cannes. Dove sono finiti i produttori italiani?

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