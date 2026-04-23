Cannes senza italiani così la Mostra del cinema di Venezia rischia l’overbooking

Cannes non include più film italiani nel suo programma, secondo gli ultimi annunci ufficiali. Questa decisione potrebbe portare a un aumento delle candidature italiane alla Mostra del Cinema di Venezia, che si prepara a ricevere un numero elevato di film provenienti dall’Italia. La situazione ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e osservatori, interessati a vedere come si evolveranno le selezioni nei prossimi mesi.

(Adnkronos) – Con gli ultimi annunci del cartellone di Cannes, che certificano la sostanziale esclusione di titoli italiani, si prepara una pioggia di candidature tricolori alla Mostra del Cinema di Venezia. L'unica presenza italiana nel programma del festival francese resta quella del cortometraggio 'Oh Boys!' di Antonio Donato alla Quinzaine. Poi bisogna accontentarsi del cameo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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