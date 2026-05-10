Incontro de La Civica nel quartiere Resistenza | focus su traffico verde e sicurezza
Dalle rotonde al verde pubblico, dalla sicurezza alla mobilità sostenibile: tanti i temi sul tavolo sabato mattina al Bar Casa del Caffè, dove La Civica Forlì Cambia ha dato appuntamento ai residenti del quartiere Resistenza per il secondo incontro di "Un caffè con la Civica”. Si tratta.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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