Incidente sul lungomare a Torrione | traffico in tilt

Sabato sera si è verificato un incidente sul lungomare vicino al Grand Hotel Salerno, coinvolgendo due automobili. Le vetture si sono scontrate per motivi ancora da chiarire, creando congestione nel traffico e un certo fermento tra i passanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per gestire la situazione e raccogliere le testimonianze. Nessuna informazione sulle condizioni dei conducenti è stata ancora comunicata.

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