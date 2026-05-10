Incidente sul lungomare a Torrione | traffico in tilt
Sabato sera si è verificato un incidente sul lungomare vicino al Grand Hotel Salerno, coinvolgendo due automobili. Le vetture si sono scontrate per motivi ancora da chiarire, creando congestione nel traffico e un certo fermento tra i passanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per gestire la situazione e raccogliere le testimonianze. Nessuna informazione sulle condizioni dei conducenti è stata ancora comunicata.
Brutto incidente, sabato sera, sul lungomare, all'altezza del Grand Hotel Salerno. Per cause da accertare, infatti, due auto si sono scontrate: rallentamenti al traffico e tensione tra i presenti. Una delle due vetture ha riportato danni notevoli alla fiancata. Si indaga, dunque, per stabilire.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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