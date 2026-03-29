Incidente sul lungomare di Bari coinvolti auto e moto | ferito un uomo Traffico in tilt

Questa mattina sul lungomare Nazario Sauro di Bari si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e una moto, a pochi metri da largo Giannella. Un uomo è rimasto ferito e soccorso sul posto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, creando disagi e ingorghi nella zona. Le forze dell'ordine sono intervenute per i rilievi e la gestione del traffico.

L'incidente si è verificato in una mattinata con tanti baresi e turisti in centro. Code e rallentamenti nelle vicinanze di largo Giannella Un incidente si è verificato questa mattina sul lungomare Nazario Sauro di Bari. Nell'impatto sono rimasti coinvolti un'autovettura e una moto, a pochi metri da largo Giannella. Secondo le prime informazioni, un motociclista sarebbe rimasto ferito in modo lieve dopo aver perso il controllo del mezzo. Illesa, invece, una passante che si trovava a poca distanza dall'impatto. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale per i rilievi e la viabilità. Il motociclista è stato soccorso da personale del 118. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Incidente sul lungomare di Bari, coinvolti auto e moto: ferito un uomo. Traffico in tilt Articoli correlati Incidente sul raccordo anulare, scontro mortale tra auto e moto: morto un motociclista, traffico in tiltLa tragedia sulla carreggiata esterna del Gra di Roma all’altezza dello svincolo per Ostiense. Leggi anche: Incidente su viale Trieste alla Quercia: auto si incastra sul marciapiede, un ferito e traffico in tilt Altri aggiornamenti su Incidente sul lungomare di Bari... Temi più discussi: Incidente stradale tra bici e moto sul lungomare Tafuri: ciclista in ospedale; Paura sul lungomare: pirata della strada travolge una ragazza e fugge; Arbatax, violento scontro auto-camion dei rifiuti: ferito un giovane; Paralizzato nell’incidente: Guidate con prudenza. Salerno, ennesimo incidente sul Lungomare: centauro ferito e traffico in tiltStampa Ancora un incidente questa mattina sul Lungomare di Salerno nel tratto di Torrione, con uno scontro che ha coinvolto una bicicletta e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente del m ... salernonotizie.it Scooter e bici si scontrano sul lungomare di Salerno. Un ferito trasportato in ospedaleSul posto i sanitari della Croce Rossa Italiana che, dopo le prime cure, lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Ruggi a causa delle ferite riportate cadendo sull’asfalto. La dinamica ... ondanews.it Incidente all'alba a Milano, con la Porsche Spyder si schianta contro auto in sosta: morto 21enne, ferite le due giovani passeggere - facebook.com facebook Finisce con una Porsche contro un'auto in sosta, morto un 21enne a Milano. Incidente all'alba in centro città, ferite due ragazze di 19 e 20 anni #ANSA x.com