Poliziotti aggrediti in carcere Uil Fp | Situazione fuori controllo e nessuna tutela

Due agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti all’interno di un carcere, con uno dei due che ha riportato una frattura costale e si trova ancora sotto cure mediche. La Uil Fp Polizia Penitenziaria ha denunciato che la situazione all’interno della struttura è fuori controllo e ha accusato i vertici della gestione del carcere di non garantire adeguate misure di tutela per gli agenti.

Duro attacco del sindacato Uil Fp Polizia Penitenziaria ai vertici del carcere di Marassi. Il segretario FabioPagani spiega che i due poliziotti penitenziari aggrediti il 30 marzo e l'11 aprile sono ancora sotto cure mediche: "Uno dei quali alle prese con una grave frattura costale. Alla violenza.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Tre poliziotti penitenziari aggrediti nel carcere di AversaTre poliziotti penitenziari sono stati aggrediti nel carcere di Aversa da un detenuto straniero e costretti a ricorrere alle cure mediche in ospedale. Carburante, allarme all'Aeroporto di Brindisi: riserve al minimo. AdP: «Nessuna emergenza, situazione sotto controllo»L'aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani 7 aprile. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Carcere di Taranto, poliziotto aggredito da un detenuto psichiatrico: nel pacco nascondeva droga; Agente penitenziario aggredito durante il controllo di un pacco: la denuncia dal carcere di Taranto; Carcere Taranto, detenuto aggredisce poliziotto: frattura a una costola, prognosi di 30 giorni; Carcere di Torino: violente aggressioni ai poliziotti, situazione in emergenza. Carcere Taranto, detenuto aggredisce poliziotto: frattura a una costola, prognosi di 30 giorniUn grave episodio di violenza si è verificato lunedì scorso nel carcere di Taranto: un detenuto ha aggredito un agente di polizia penitenziaria fratturandogli una costola. La denuncia arriva dal Sappe ... trmtv.it Fiamme in una cella e un poliziotto penitenziario aggredito, ancora violenza nel carcere di MarassiContestualmente, nella medesima sezione, un altro detenuto di origine marocchina, classe 1999, è stato protagonista di una brutale aggressione: ha colpito un agente con un pugno diretto al volto. Il ... primocanale.it Cronaca. Rimini, poliziotti aggrediti in tre episodi: pugni, una sedia scagliata e un inseguimento pericoloso. Il SAP insorge - facebook.com facebook Poliziotti aggrediti a Ragusa da un giovane, aveva un coltello: arrestato x.com