Aggredisce i soccorritori del 118 e i carabinieri dopo un incidente stradale | arrestato 44enne

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri di Palagonia dopo aver aggredito i soccorritori del 118 e i militari intervenuti a seguito di un incidente stradale. L’arresto è avvenuto per le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni a personale sanitario durante le operazioni di soccorso e danneggiamento aggravato di beni dello Stato. L’uomo, residente nel comune, è stato portato in caserma.

I carabinieri della stazione di Palagonia hanno arrestato un uomo di 44 anni, residente nel comune, con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni a personale sanitario nell'esercizio delle sue funzioni e danneggiamento aggravato di beni dello Stato.Intorno alle ore 8, alla.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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