Incidente nel Milanese | boato nella notte auto si schianta contro la cappella e la distrugge

Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2.30, un incidente nel Comune di Cuggiono ha causato un forte boato che ha svegliato i residenti della zona. Un'auto si è schiantata contro una cappella, danneggiandola gravemente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza. Nessuna informazione su eventuali feriti o cause dell’incidente.

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