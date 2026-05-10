Incidente nel Milanese | boato nella notte auto si schianta contro la cappella e la distrugge
Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2.30, un incidente nel Comune di Cuggiono ha causato un forte boato che ha svegliato i residenti della zona. Un'auto si è schiantata contro una cappella, danneggiandola gravemente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza. Nessuna informazione su eventuali feriti o cause dell’incidente.
Il boato nel cuore della notte ha svegliato i residenti della zona. Intorno alle 2.30 della notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio si è verificato un violento incidente nel Comune di Cuggiono che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Lo schiantoTutto è accaduto intorno alle 2.30, come.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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