Incidente in via Fereggiano scooter contro un’auto parcheggiata | 30enne in ospedale

Da genovatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, in via Fereggiano a Marassi, uno scooter si è scontrato con un’auto parcheggiata, causando il ferimento di un uomo di 30 anni. L’incidente si è verificato quando il conducente ha perso il controllo del veicolo, che ha urtato l’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e l’uomo è stato trasportato in ospedale. Le forze dell’ordine stanno svolgendo accertamenti sulla dinamica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Incidente nella notte a Marassi, in via Fereggiano, dove un uomo di 30 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo dello scooter e aver urtato un’auto parcheggiata.Secondo quanto ricostruito, il giovane stava risalendo la strada in direzione monte quando, per cause ancora da chiarire ma in.🔗 Leggi su Genovatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Lazzate, incidente tra auto e scooter, 15enne in ospedaleChiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali città della Toscana o di… Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito,...

Incidente auto scooter: due persone in ospedale e strada chiusaIncidente stradale a Brugherio: scontro tra un’auto e uno scooter e la strada viene chiusa per una grossa perdita di olio sull’asfalto.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web