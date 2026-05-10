Incidente in via Fereggiano scooter contro un’auto parcheggiata | 30enne in ospedale
Nella notte, in via Fereggiano a Marassi, uno scooter si è scontrato con un’auto parcheggiata, causando il ferimento di un uomo di 30 anni. L’incidente si è verificato quando il conducente ha perso il controllo del veicolo, che ha urtato l’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e l’uomo è stato trasportato in ospedale. Le forze dell’ordine stanno svolgendo accertamenti sulla dinamica.
Incidente nella notte a Marassi, in via Fereggiano, dove un uomo di 30 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo dello scooter e aver urtato un’auto parcheggiata.Secondo quanto ricostruito, il giovane stava risalendo la strada in direzione monte quando, per cause ancora da chiarire ma in.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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