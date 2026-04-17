Incidente auto scooter | due persone in ospedale e strada chiusa

Due persone sono state portate in ospedale dopo un incidente tra un'auto e uno scooter avvenuto a Brugherio. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere una notevole perdita di olio che ha causato la chiusura temporanea della strada. La polizia ha delimitato l’area per i rilievi e per gestire la viabilità. I dettagli sull’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

Incidente stradale a Brugherio: scontro tra un’auto e uno scooter e la strada viene chiusa per una grossa perdita di olio sull’asfalto. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.35 di giovedì 16 aprile, a Brugherio, all’incrocio tra via Marsala e via Toniolo.L'incidente e i feriti A rimanere.🔗 Leggi su Monzatoday.it Uzak ehir Capítulo 52 1. Introducción - ¡Esta noche nos toca a nosotros! Notizie correlate Incidente frontale tra due auto: sei persone ferite, una elitrasportata in ospedale Strada chiusa per oreROSOLINA (ROVIGO) - Incidente frontale tra due auto: è accaduto alle 15 di oggi, domenica 5 aprile a Rosolina, lungo la strada provinciale 65. Leggi anche: Violento incidente tra auto, strada chiusa: due persone ferite, soccorsi sul posto Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incidente in via Sampolo, scontro fra due auto e uno scooter: tre feriti; Incidente auto scooter: due persone in ospedale e strada chiusa; Scontro auto scooter: 52enne in ospedale; Parma, scontro auto-scooter in via Milazzo: 26enne in ospedale in codice due. Terribile scontro auto-scooter, morto un ragazzo di 18 anni a Palermo. Ci sono anche due feriti, uno è graveUn ragazzo di 18 anni, Amedeo D’amico, è morto in un incidente stradale tra Misilmeri e Portella di Mare . Il giovane alla guida di uno scooter elettrico si ... gazzettadelsud.it Grave incidente nel Messinese, scontro tra uno scooter e due auto: ferito 17enneGrave incidente quello accaduto stamattina nel Messinese, precisamente a Mili, nella zona di Ponte Guidara. Ferito giovane 17enne. newsicilia.it Aveva 48 anni Alex Manninger, l'ex portiere è morto in un incidente stradale avvenuto a Strarburgo, in Austria. La tragedia si è consumata ad un passaggio a livello senza barriere. L'ex calciatore stava transitando con la sua auto quando è stato travolto da u - facebook.com facebook Ladispoli, incidente mortale su via Aurelia: frontale tra due auto, un morto ift.tt/xJYiWqH x.com