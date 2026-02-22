Lazzate incidente tra auto e scooter 15enne in ospedale

Un incidente tra auto e scooter ha coinvolto un ragazzo di 15 anni a Lazzate, causato da un attraversamento imprudente. La collisione è avvenuta all’incrocio tra via Vittorio Veneto e via Dante, quando il giovane ha attraversato la strada senza rispettare la precedenza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e il ragazzo è stato trasferito in ospedale per controlli. La dinamica rimane sotto indagine da parte delle autorità locali.

© Ilnotiziario.net - Lazzate, incidente tra auto e scooter, 15enne in ospedale

