Incidente in via Eugenio Caterina tra auto e moto | due giovani in ospedale

Domenica sera a Salerno si è verificato un incidente in via Eugenio Caterina, dove un’auto e una moto sono entrate in collisione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare le cause dello scontro. Due giovani coinvolti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’accaduto è ancora sotto esame.

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