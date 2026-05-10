Incidente in via Eugenio Caterina tra auto e moto | due giovani in ospedale
Domenica sera a Salerno si è verificato un incidente in via Eugenio Caterina, dove un’auto e una moto sono entrate in collisione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare le cause dello scontro. Due giovani coinvolti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’accaduto è ancora sotto esame.
Brutto incidente, domenica sera, in via Eugenio Caterina, a Salerno. Per cause da accertare, un’auto e una moto si sono violentemente scontrate. La Centrale Operativa 118 ha attivato una ambulanza del Vopi. Dunque, i volontari della Pubblica Assistenza sono intervenuti tempestivamente per.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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