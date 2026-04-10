Terribile incidente tra un' auto e due moto | il ragazzo è morto in ospedale

Un incidente tra un’auto e due motociclette si è verificato questa mattina in una strada cittadina. Uno dei motociclisti, un giovane di 28 anni, è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il ragazzo è deceduto poco dopo il ricovero. La dinamica dell’incidente è sotto esame da parte delle forze dell’ordine.

Non ce l’ha fatta il motociclista rimasto gravemente ferito nello schianto di questa mattina: il giovane, 28 anni, è morto poco dopo il trasporto in ospedale, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita.L’incidente si è verificato oggi, venerdì 10 aprile, intorno alle 7.30. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Terribile incidente a Gabiano, scontro tra auto e moto: morto il centauro, Davide Gastaldello di Settimo TorineseDavide Gastaldello, 61enne residente a Settimo Torinese, è morto nel pomeriggio di venerdì 13 marzo 2026 in un terribile incidente avvenuto in... Simone Masini è morto in ospedale dopo il terribile incidente in motoL’uomo era rimasto coinvolto in una caduta autonoma il 21 marzo; trasportato d’urgenza a Desenzano, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso... ULTIM'ORA 18ENNE MORTA SUL COLPO IN UN TERRIBILE INCIDENTE TRA SCOOTER AUTO - RIMINI Temi più discussi: Terribile incidente: scontro tra due auto, una finisce contro il guardrail. Morta una donna; Terribile incidente tra tre auto e una moto sulla statale: morto un giovane centauro. Traffico bloccato: strada chiusa; Sardara, terribile incidente stradale alle porte del paese: scontro tra due auto, un ferito grave; VENEZIA | Terribile incidente, scontro tra auto e bus a Portegrandi: morto 60enne. Terribile incidente stradale in Italia, schianto in galleria tra auto e camion: il bilancio è tragicoTerribile incidente stradale sull'A14, auto contro camion: morta una donna di 62 anni, ferite tre persona, tra cui un bambino ... notizie.it Terribile incidente tra tre auto e una moto sulla statale: morto un giovane centauro. Traffico bloccato: strada chiusaPIAN DI VEDOIA. Un terribile incidente che ha coinvolto tre auto e una moto. A perdere la vita un centauro. Il dramma è avvenuto poco prima delle 14 di oggi, giovedì 9 aprile, lungo la strada statale ... ildolomiti.it Devastante scontro alla Cala: tre feriti, uno è gravissimo Terribile incidente nella notte a Palermo: la ricostruzione https://qds.it/devastante-scontro-alla-cala-tre-feriti-uno-e-gravissimo/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews - facebook.com facebook