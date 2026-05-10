Nella notte un incidente stradale in Alto Adige ha causato la morte di una donna di 29 anni e ha coinvolto altre due persone rimaste ferite. L'auto ha perso il controllo e si è schiantata in una zona montuosa della regione. I soccorritori sono intervenuti sul luogo e hanno trasportato i feriti in ospedale. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Nella notte si è verificato un grave incidente stradale che ha portato alla morte di una giovane di 29 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la donna ha perso il controllo dell’auto precipitando in un burrone In Alto Adige è avvenutoun tragico incidente stradale che ha spezzato la vita di una giovane di 29 anni, mentre altre due persone sono rimaste ferite. Il grave evento è avvenuto nella notte ed è stato reso noto nella giornata di oggi. La tragedia si è consumata in Val d’Ultimo e secondo le prime ricostruzioni, alla guida della vettura si trovava la giovane,che sarebbe morta sul colpo. Secondo gli ultimi aggiornamenti,l’automobile è precipitata in una scarpata nei pressi di Pracupola, uscendo quindi di strada e cadendo per 200 metri.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Incidente in Alto Adige, auto precipita: morta una 29enne e 2 feriti

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