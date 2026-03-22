Una valanga in Alto Adige ha provocato la morte di Laura Santino, una ragazza di 26 anni di Brescia. La giovane era tra i feriti più gravi tra i soccorritori intervenuti nella zona di val Ridanna, nei pressi di Vipiteno e Racines, in provincia di Bolzano. Il bilancio delle vittime sale così a tre.

Brescia – È salito a tre il numero delle vittime causate dalla imponente valanga registratasi ieri mattina in val Ridanna, nei pressi di Vipiteno e Racines, in provincia di Bolzano. Le speranze, questa mattina, si sono spente per Laura Santino: la scialpinista bresciana coinvolta nel distacco nevoso, che ha ucciso anche il 62enne Martin Parigger e il il 56enne Alexander Frötscher. Chi era Laura Santino. Laura Santino aveva 26 anni ed era una sportiva esperta e preparata. Abitava con il marito a Promo di Vestone. Ha cessato di combattere nonostante gli sforzi fatti dai medici e dagli infermieri della clinica universitaria di Innsbruck, dove era stata portata con un elicottero Christophorus uno dopo essere stata recuperata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valanga in Alto Adige, è morta Laura Santino. La 26enne bresciana era tra i feriti più gravi

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