A Ferrara, si è verificato un incidente che ha coinvolto il sindaco e un’assessora della città, portando a una forte reazione nel panorama politico locale. In seguito alla notizia, l’assessora Francesca Savini ha presentato le dimissioni, mentre il sindaco Alan Fabbri non è stato coinvolto in azioni immediate. La vicenda ha suscitato discussioni e reazioni tra i rappresentanti politici del territorio.

Dopo la notizia dell’incidente in auto dell’assessora e del sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, arrivano inevitabilmente le conseguenze politiche. L’incidente è avvenuto lo scorso lunedì verso le 18 di sera e per fortuna i due a bordo della vettura non hanno subito ferite gravi.Un dettaglio della dinamica però ha portato alle dimissioni dell’assessora Francesca Savini. Secondo quanto emerso, infatti,leisarebbe risultata positiva all’alcol test, con un tasso di oltre 1,5 grammi per litro. Secondo quanto riportaRepubblica, le conseguenze della legge sono scattate immediatamente:ritiro della patente, denuncia per guida in stato di ebbrezza e la confisca del veicolo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Incidente Fabbri, Savini si dimette: la politica si infiamma a Ferrara

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