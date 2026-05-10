Incidente con l' auto | ragazza di 21 anni ferita
Nella tarda mattinata di oggi, domenica 10 maggio 2026, si è verificato un incidente lungo la statale 73 nella località Le Ville, in Valtiberina. Alle 12,15 circa è stato richiesto l'intervento del 118 della Asl Toscana Sud est, dopo che un'auto si è scontrata e una ragazza di 21 anni è rimasta ferita. I soccorsi sono arrivati sul posto per prestare assistenza.
Incidente nella tarda mattinata di oggi, domenica 10 maggio 2026, in Valtiberina. Erano le 12,15 circa quando è stato attivato il 118 della Asl Toscana Sud est, per un sinistro che ha coinvolto un'auto lungo la statale 73, il località Le Ville. Una ragazza di 21 anni è rimasta ferita. Sul posto.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Parma, uccide il fidanzato a coltellate: arrestata 21enne
Notizie correlate
Incidente auto-motorino alla rotonda di valle Faul, ferita una ragazzaIncidente stradale a Viterbo, in via San Paolo, nei pressi della rotonda di Valle Faul.
Incidente tra auto e motorino a piazza del Teatro: ferita una ragazza | FOTOErano circa le 16,15 quando a piazza Giuseppe Verdi, all'altezza dell'incrocio con via Marconi, è avvenuto un incidente tra un'auto e un ciclomotore.
Argomenti più discussi: Incidente con l'auto rubata a Civita Castellana, poi scappa a piedi: inseguimento da film fino a Roma; Incidente a Tragliatella: si scontrano auto e moto, un morto; Incidente con porter ribaltato: un ferito in ospedale con l'elicottero; Incidente con l'auto, due feriti. Il più grave è un 34enne.