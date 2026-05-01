La procura di Rovigo ha aperto un’inchiesta dopo l’incidente stradale che ha causato la morte di una ragazza di 18 anni, originaria di Ferrara e residente a Polesella. L’incidente si è verificato ieri sera quando l’auto su cui viaggiava è finita fuori strada e si è ribaltata. Il conducente, un uomo di 32 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati e l’ipotesi principale è che l’incidente sia stato provocato dalla velocità eccessiva.

Ferrara, 1 maggio 2026 – La procura di Rovigo ha aperto un’inchiesta all’indomani del tragico incidente nel quale ha perso la vita Rita Ugolini, diciottenne originaria di Ferrara poi trasferita con la famiglia a Polesella. I reati ipotizzati dagli inquirenti sono omicidio e lesioni stradali aggravati dalla violazione delle norme del Codice della strada. Stando alle prime ricostruzioni, all’origine dell’incidente costato la vita alla giovane ci sarebbe l’elevata velocità tenuta dal conducente della Bmw, un 32enne romeno residente nel Ferrarese, ora indagato. Disposta l’autopsia. L’uomo, si legge in una nota diramata dal procuratore di Rovigo Manuela Fasolato, “nei pressi di una curva a destra” ha “perso il controllo del mezzo”, poi finito nella scarpata dell’argine del Po.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La giovane Rita morta nell’auto ribaltata, indagato il 32enne alla guida. “Incidente causato dalla velocità”

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