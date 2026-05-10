Incidente a Seccagrande moto contro auto | morto 48enne

Un incidente mortale si è verificato a Seccagrande, lungo il lungomare Gagarin, dove una moto e un'auto si sono scontrate. La vittima è un uomo di 48 anni che viaggiava sulla moto, coinvolto nell'impatto con un'auto di marca Audi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l'uomo è deceduto. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

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