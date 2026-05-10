Incidente a Seccagrande moto contro auto | morto 48enne
Un incidente mortale si è verificato a Seccagrande, lungo il lungomare Gagarin, dove una moto e un'auto si sono scontrate. La vittima è un uomo di 48 anni che viaggiava sulla moto, coinvolto nell'impatto con un'auto di marca Audi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l'uomo è deceduto. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.
Incidente stradale mortale a Seccagrande, nel lungomare Gagarin. Domenico Smeraglia, 48 anni, è morto nello scontro tra la sua moto e un'Audi.L'elisoccorso del 118 da Caltanissetta è atterrato sul posto ma è ripartito vuoto: i sanitari hanno potuto solo accertare il decesso dell'uomo.Poche ore.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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