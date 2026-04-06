Moto contro auto a Sovicille muore un 48enne

Un incidente mortale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi nel territorio comunale di Sovicille, coinvolgendo una moto e un’auto. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto in una zona strategica della strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo di 48 anni non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di rilievo e i rilievi della polizia stradale.

SOVICILLE – Un nuovo, tragico incidente stradale è costato la vita a un uomo di 48 anni nel tardo pomeriggio di oggi nel territorio comunale di Sovicille. Il drammatico scontro si è consumato intorno alle 19 lungo la strada provinciale 99 e ha coinvolto una motocicletta e un’autovettura con tre persone a bordo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per il centauro non c’è stato nulla da fare: l’impatto è stato talmente violento da rivelarsi fatale sul colpo, rendendo vano ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto. I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti d’urgenza per mettere in sicurezza l’area del sinistro e i veicoli coinvolti, mentre i sanitari si sono occupati anche dei tre occupanti dell’auto, rimasti visibilmente scossi dall’accaduto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Moto contro auto a Sovicille, muore un 48enne Leggi anche: Incidente, auto contro moto: 48enne grave in ospedale Sovicille: muore motociclista nello scontro con un’auto sulla provinciale 99SOVICILLE (SIENA) – Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi, 6 aprile 2026, sulla strada provinciale 99 a Sovicille (Siena). Scontro tra motociclisti al circo, muore stuntman: l’incidente a Sant'Anastasia nel Napoletano Temi più discussi: Dalmine, auto contro moto: ferito un 62enne. Poco distante anche un frontale-Foto; Auto contro moto, gravissimo un 20 enne; Incidente tra moto e autobus a Milano, gravissimo centauro 24enne; Tragico incidente a Milano, schianto auto-moto: morto il 19enne Maechel Dantone. Perde il controllo della moto e finisce contro un’auto, muore 51enne a ValledoriaUn motociclista di circa 50 anni ha perso la vita nel pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla statale 133, alle porte di Valledoria. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe ... sardiniapost.it Robecco sul Naviglio: moto contro auto, grave incidente in via Magenta nel giorno di PasquaAncora un grave incidente stradale lungo via per Magenta a Robecco sul Naviglio. Nel pomeriggio di oggi, giorno di Pasqua, si è verificato lo scontro tra la moto condotta da un ragazzo 18enne e l’auto ... ticinonotizie.it ROSSANO VENETO (VI). SCHIANTO TRA AUTO E MOTO, MORTO UN SESSANTENNE L’incidente oggi alle 17 in via San Lorenzo a Rossano Veneto (VI). Morto un uomo di 67 anni. La vittima numero 39 in Veneto da inizio anno. Secondo le prime ricostruzio facebook Tragedia a Valledoria, uomo cade in moto sulla provinciale e muore x.com