Incidente auto contro moto | 48enne grave in ospedale

Nel tardo pomeriggio di ieri, a Giussano, si è verificato un incidente stradale tra un’auto e una moto in via Prealpi. La moto era condotta da un uomo di 48 anni, rimasto gravemente ferito, mentre alla guida dell’auto c’era una donna di 29 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e il 48enne è stato trasportato in ospedale.

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di ieri, 30 marzo, a Giussano. In via Prealpi, una moto condotta da un 48enne e un’auto guidata da una 29enne si sono scontrate. L’impatto, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato molto violento. I presenti hanno allertato i soccorsi e subito sul posto sono arrivati i sanitari dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con due ambulanze ed una automedica insieme ad un mezzo dei vigili del fuoco. Dopo le prime cure del caso, entrambi i conducenti dei mezzi sono stati portati all’ospedale San Gerardo, la 29enne in codice giallo e il 48enne in codice rosso. Per consentire lo sgombro della carreggiata e ricostruire la dinamica, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Seregno e gli agenti della polizia locale di Giussano. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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