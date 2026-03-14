Nella tarda serata di ieri, a Domaso, un'auto si è schiantata contro il muro di una casa lungo la Regina, causando due feriti gravi. L'incidente si è verificato intorno alle 23, coinvolgendo un veicolo che ha perso il controllo e si è schiantato contro la struttura. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e il soccorso.

Domaso (Como), 14 marzo 2026 – Gravissimo incidente, nella tarda serata di ieri venerdì 13 marzo, a Domaso nel Comasco. Intorno alle 23.30 in località Poncione – lungo la Regina – un’auto è finita contro il muro di una casa. Pare che non ci siano stati altri mezzi coinvolti e che quindi il conducente abbia fatto tutto da solo. Secondo le prime informazioni dei soccorsi, nello schianto sono rimaste coinvolte tre persone: un ragazzo di 19 anni, uno di 27 anni (che erano all'intero dell'auto) e una donna di 77. La centrale operativa Soreu dei Laghi ha inviato sul posto numerosi mezzi di emergenza, tra cui tre ambulanze, auto medica e... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Domaso, drammatico incidente sulla Regina: auto si schianta contro il muro di una casa, due feriti gravi

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