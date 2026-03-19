Ci sono diversi feriti Scontro tra treno e bus carico di studenti | vigili del fuoco 118 e carabinieri sul posto

Da caffeinamagazine.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato questa mattina quando un treno e un bus carico di studenti sono entrati in collisione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri. Al momento si conta un numero imprecisato di feriti, mentre i soccorsi stanno gestendo la situazione. La scena si è svolta tra le vie di un percorso abituale di pendolari e studenti.

Una mattinata iniziata come tante, fatta di corse contro il tempo, zaini in spalla e pendolari diretti verso Roma, si è trasformata improvvisamente in un momento di grande paura. Il traffico della prima ora, le strade percorse ogni giorno e la routine di studenti e lavoratori sono stati interrotti da un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Attimi concitati, urla e il suono improvviso di un impatto hanno segnato una scena che ha lasciato tutti sotto choc. Erano da poco passate le 8 quando, lungo un tratto ferroviario secondario, si è consumato un episodio che ha fatto temere il peggio. Un punto apparentemente tranquillo, privo di particolari criticità evidenti, si è trasformato nel teatro di uno scontro che solo per una serie di circostanze non si è trasformato in tragedia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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