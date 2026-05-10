Incendio in una baracca ad Acilia nella notte | trovato il corpo di un uomo
Durante la notte, un incendio ha coinvolto una baracca nei pressi del Parco della Madonnetta ad Acilia. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, che hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo all’interno della struttura. La vittima non è ancora stata identificata e si ipotizza che possa trattarsi di un senzatetto che stava dormendo nel riparo. Le autorità stanno indagando sulle cause del rogo.
Il rogo nella notte vicino al Parco della Madonnetta. La vittima non è stata ancora identificata: potrebbe trattarsi di un senzatetto che dormiva nella struttura.🔗 Leggi su Fanpage.it
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