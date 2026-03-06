Boato nella notte ad Acilia esplode un ordigno davanti a un bar

Nella notte tra il 5 e il 6 marzo un forte boato ha svegliato i residenti di Acilia, quando un ordigno è esploso davanti a un bar-pasticceria. L’esplosione si è verificata alle 3 del mattino, causando danni alla zona circostante e attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e gli investigatori, che stanno ricostruendo l’accaduto.

Acilia, 6 marzo 2026 – L'allarme e' scattato alle 3 quando si è sentito un forte boato per la deflagrazione di un ordigno, posizionato dinanzi all'ingresso di un bar-pasticceria. L'esplosione, pur non causando feriti, ha provocato ingenti danni strutturali all'attività. I militari della stazione di Acilia, già impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti mettendo in sicurezza l'area e avviando i primi accertamenti. La conoscenza del territorio e l'analisi dei sistemi di videosorveglianza hanno impresso una svolta decisiva alle indagini. oco dopo, hanno rintracciato nelle vicinanze un uomo di 62 anni, romano, senza fissa dimora e con precedenti.