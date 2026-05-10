Incendio Grugliasco sabato 9 maggio | le foto
Sabato 9 maggio si è verificato un incendio a Grugliasco, visibile da alcune zone residenziali. Sono state scattate alcune foto che mostrano l'evento, con dettagli sulla colonna di fumo e sulla presenza delle squadre di emergenza sul luogo. L'incendio ha interessato un'area specifica della città, senza che siano state segnalate vittime o danni a strutture vicine. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell'incidente.
Buongiorno, Sperando di fare cosa gradita, vi invio qualche foto dell'incendio di Grugliasco che, da casa mia, si vedeva piuttosto bene. Vi invio quelle che sono venute un po' meglio. Cordialmente, Roberto Moncada.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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