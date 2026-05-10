Incendio Grugliasco sabato 9 maggio | le foto

Sabato 9 maggio si è verificato un incendio a Grugliasco, visibile da alcune zone residenziali. Sono state scattate alcune foto che mostrano l'evento, con dettagli sulla colonna di fumo e sulla presenza delle squadre di emergenza sul luogo. L'incendio ha interessato un'area specifica della città, senza che siano state segnalate vittime o danni a strutture vicine. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell'incidente.

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