Incendio ad Acilia | trovato un cadavere carbonizzato

Nella notte ad Acilia, a Roma, un incendio ha provocato la scoperta di un corpo carbonizzato all’interno di un vivaio abbandonato, dove alcune persone senza dimora si erano stabilite. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le verifiche del caso. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento e non sono stati resi noti dettagli sull’identità della vittima.

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