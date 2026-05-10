Incendio ad Acilia | trovato un cadavere carbonizzato

Da romatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte ad Acilia, a Roma, un incendio ha provocato la scoperta di un corpo carbonizzato all’interno di un vivaio abbandonato, dove alcune persone senza dimora si erano stabilite. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le verifiche del caso. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento e non sono stati resi noti dettagli sull’identità della vittima.

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Dramma nella notte a Roma, nella zona di Acilia. Un uomo è morto carbonizzato in un vivaio abbandonato occupato da alcuni senza dimora. La tragedia nell'area a ridosso del parco della Madonetta. Spento l'incendio i soccorritori hanno trovato il corpo privo di vita.Incendio ad AciliaLe fiamme sono.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Incendio in un ex-vivaio ad Acilia, trovato corpo carbonizzato: sul posto la scientifica

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