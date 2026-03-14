Pozzuoli cadavere di donna trovato carbonizzato in casa

A Pozzuoli, in via Cuma Licola, è stato rinvenuto il corpo di una donna di 65 anni all’interno di un’abitazione. La scena mostrava il cadavere carbonizzato, lasciando intendere che si sia verificato un incendio o un episodio violento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le indagini. La vittima viveva da sola nella casa trovata.

Il cadavere di una donna di 65 anni è stato trovato all’interno di un’abitazione in via Cuma Licola, alla periferia di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Sul posto polizia e i vigili del fuoco. Al momento la dinamica del fatto non è stata ancora ricostruita. Indagini in corso. Fonte: LaPresse Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Pozzuoli, cadavere di donna trovato carbonizzato in casa Articoli correlati Napoli, cadavere di donna trovato carbonizzato in casa a PozzuoliIl cadavere di una donna di 65 anni è stato trovato all’interno di un’abitazione in via Cuma Licola, alla periferia di Pozzuoli, in provincia di... Cadavere di una donna carbonizzato in casa nel NapoletanoTempo di lettura: < 1 minuto Il cadavere di una donna di 65 anni è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione in via Cuma, alla periferia di... Una selezione di notizie su Pozzuoli cadavere di donna trovato... Cadavere di una donna carbonizzato in casa nel NapoletanoIl cadavere di una donna di 65 anni è stato rinvenuto all'interno di un'abitazione in via Cuma, alla periferia di Pozzuoli. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato ... ilmattino.it Il corpo carbonizzato di una donna trovato in una casa a PozzuoliIl cadavere di una donna di 65 anni è stato rinvenuto all'interno di un'abitazione in via Cuma, alla periferia di Pozzuoli. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di polizia e i i vigili ... napoli.repubblica.it