Tragedia all'Eur, dove questa mattina una donna sulla quarantina è stata trovata senza vita all'interno dell'area del Liceo Scientifico Francesco Vivona, in via della Fisica. Il corpo era vicino alle scale di emergenza dell'istituto, scoperto al momento dell'apertura della scuola. Secondo i primi accertamenti, la donna indossava un pigiama e, soprattutto, non risulterebbe essere né una studentessa né una dipendente del liceo. Un elemento che complica fin da subito il quadro investigativo, ma l'ipotesi che si sia trattato di un gesto volontario sembra al momento la più plausibile. Immediata la decisione di chiudere la sede per l'intera mattinata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Corpo di una donna scoperto all'alba vicino alle scale del liceo Vivona: il giallo all'Eur

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