Oggi a Rimini, un incendio ha coinvolto un gazebo situato nel quartiere di Corpolò, durante le ore di pranzo. Un uomo di 39 anni che si trovava all’interno della struttura è stato leggermente intossicato e assistito sul posto. Le fiamme hanno causato danni alla struttura, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per domare il rogo. Non si registrano altre persone coinvolte o ferite gravi.

Rimini, 10 maggio 2026 – Stava lavorando nel gazebo dietro casa, quando la struttura ha preso fuoco. L’incendio è avvenuto oggi all’ora di pranzo a Corpolò di Rimini. L’allarme è scattato intorno all’una e mezza, quando è arrivata una chiamata ai vigili del fuoco. Due squadre dei pompieri si sono precipitate sul luogo dell’incendio, insieme ai sanitari del 118 e a una pattuglia della polizia di Stato. I vigili del fuoco hanno impiegato un paio di ore per spegnere il rogo scoppiato nel capanno, che è andato distrutto. Il proprietario di casa, un marocchino di 39 anni, è rimasto leggermente intossicato dal fumo ma ha rifiutato di andare in ospedale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio a Rimini, in fiamme il gazebo dove stava lavorando: 39enne lievemente intossicato

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