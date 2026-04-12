Incendio in corso Matteotti a Latina fiamme da un fornello da campeggio | 30enne intossicato

Un incendio si è verificato in corso Matteotti a Latina, provocando il ricovero di un uomo di 30 anni per intossicazione. Le fiamme sono originate da un fornello da campeggio e sono state domate dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori, che hanno assistito l’uomo prima di portarlo in ospedale. Non risultano altre persone coinvolte nell’incidente.

Un 30enne intossicato trasportato in ospedale è il bilancio di un incendio scaturito in corso Matteotti a Latina. Le fiamme sono partite da un fornello da campeggio.🔗 Leggi su Fanpage.it Incendio a Casamassima: fiamme, intossicato e mistero sulle causeIncendio a Casamassima: tra fiamme, intossicati e interrogativi sulla sicurezza All’alba di oggi, un incendio ha devastato un’autorimessa a... Arenzano, cascina in ristrutturazione distrutta da un incendio: notte di fiamme e indagini in corso.Un incendio di vaste proporzioni ha devastato una cascina sulle alture di Arenzano, in Liguria, nella notte tra mercoledì e giovedì 12 febbraio 2026.