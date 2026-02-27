Incendio a Casamassima | fiamme intossicato e mistero sulle cause

Nella mattinata di oggi, un incendio si è sviluppato in un’autorimessa a Casamassima, interessando diversi veicoli tra cui furgoni e trattori. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, mentre una persona è rimasta intossicata. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare e sono in corso accertamenti.

Incendio a Casamassima: tra fiamme, intossicati e interrogativi sulla sicurezza. All’alba di oggi, un incendio ha devastato un’autorimessa a Casamassima, coinvolgendo furgoni e trattori. I vigili del fuoco sono intervenuti dalle 6:30, circoscrivendo il rogo. Un intossicato è stato soccorso, mentre le cause dell’incendio restano da accertare. Un rogo che ha svegliato la città. Le fiamme hanno illuminato l’alba a Casamassima, trasformando un normale garage in un inferno. L’incendio, scoppiato all’interno di un’autorimessa, ha divorato furgoni e trattori, lasciando una scia di fumo denso che ha allarmato i residenti. Le operazioni di spegnimento sono iniziate alle 6:30, con i vigili del fuoco di Bari che hanno lavorato senza sosta per contenere le fiamme e prevenire ulteriori danni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

