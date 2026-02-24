Potenziamento dei servizi educativi | proseguono i lavori del nuovo asilo nido
Il potenziamento dei servizi educativi a Carovigno si manifesta con l’avanzamento dei lavori per un nuovo asilo nido, che si aggiunge a quello già in costruzione all’interno della scuola
Proseguono secondo cronoprogramma gli interventi finanziati dal Pnrr per la struttura che ospiterà 36 bambini. Un investimento da 864mila euro per le famiglie di Carovigno CAROVIGNO - Oltre alla realizzazione del nuovo asilo nido all'interno della scuola secondaria di primo grado "Salvatore Morelli" (qui l'articolo), si innalzano le mura di un ulteriore edificio che diventerà anch'esso scuola dell'infanzia per i piccoli cittadini di Carovigno. È stato infatti approvato nella giornata di ieri (23 febbraio 2026) il primo stato di avanzamento lavori, che riguarda la struttura in area mercatale, collocata tra via Martiri di Via D'Amelio e via G. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
