Inaugurata l’area fitness all’aperto a Carpaneto

Sabato 9 maggio, il Comune di Carpaneto ha aperto un’area fitness all’aperto in via I Maggio. La struttura, gratuita e accessibile a tutti, è stata consegnata ufficialmente alla cittadinanza. È stata realizzata con l’obiettivo di favorire l’attività fisica e la socializzazione tra i residenti. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti comunali e cittadini.

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