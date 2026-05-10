Inaugurata l’area fitness all’aperto a Carpaneto
Sabato 9 maggio, il Comune di Carpaneto ha aperto un’area fitness all’aperto in via I Maggio. La struttura, gratuita e accessibile a tutti, è stata consegnata ufficialmente alla cittadinanza. È stata realizzata con l’obiettivo di favorire l’attività fisica e la socializzazione tra i residenti. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti comunali e cittadini.
Sabato 9 maggio il Comune di Carpaneto ha inaugurato e consegnato alla cittadinanza l’area fitness di via I Maggio, una palestra a cielo aperto gratuita e accessibile, pensata per promuovere l’attività motoria, la socialità e il benessere della comunità. Il progetto è nato dalla partecipazione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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