In via Paolo Diana nel quartiere Olmo si sta allestendo una nuova area fitness all’aperto. Si tratta di uno spazio dedicato all’attività sportiva, pensato per i residenti e i cittadini che vogliono praticare esercizio fisico all’aperto. La palestra nel verde sarà accessibile a chi desidera allenarsi in un ambiente esterno e aperto. L’inaugurazione è prevista a breve.

È in fase di allestimento, in via Paolo Diana, la nuova palestra nel verde, un’area fitness all’aperto per offrire ai residenti del quartiere Olmo e a tutti i cittadini uno spazio dedicato all’ attività sportiva. Sono in corso i lavori di installazione delle attrezzature sportive, posizionate su una pavimentazione anti-trauma. L’area sarà inoltre dotata di un totem informativo con le istruzioni per l’uso delle attrezzature e le regole da rispettare, oltre a una postazione con defibrillatore semiautomatico per eventuali emergenze cardiache. Il progetto prevede anche interventi di miglioramento del verde con piantumazioni arboree, oltre alla sostituzione dei vecchi giochi per bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nasce l’area fitness all’aperto per i residenti del quartiere Olmo

Articoli correlati

Leggi anche: Nasce un nuovo spazio verde sopra le Mura, con percorso pedonale-ciclabile e area fitness

Orti, frutteto, area fitness: via libera al progetto "Carraia". 500mila euro per il restyling del giardino / FOTO“Più natura, più servizi e una migliore vivibilità per i residenti del centro storico”.

Altri aggiornamenti su Nasce l'area fitness all'aperto per i...

Temi più discussi: Nasce l’area fitness all’aperto per i residenti del quartiere Olmo; Vimercate, il Parco di Via Istria si rinnova! Area fitness dedicata a sport e movimento; Acqui, presto la nuova area fitness lungo la pista ciclopedonale; Area fitness, Forus apre le porte della nuova palestra con un open day.

Nasce l’area fitness all’aperto per i residenti del quartiere OlmoL’obiettivo è creare un’area all’aperto vivibile e godibile per grandi e piccini, capace di favorire attività fisica, socialità e momenti di svago nel quartiere. Per la realizzazione dell’intervento ... lanazione.it

Scano Montiferro, nasce l’area fitness nel parco San Giorgio,Nel parco di San Giorgio, che sta ritornando alla sua bellezza originaria, nasce l'area fitness con attrezzi e accessori per attività all’aria aperta che ritempra corpo e spirito. Proprio nel polmone ... unionesarda.it

“La conversione nasce da dentro” La riflessione di Padre Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia, a @chiesatv2000: la #Quaresima come tempo prezioso per guardare dentro il cuore, affrontare paure e riscoprire ciò che nella vita è davvero buono - facebook.com facebook

#NatiOggi Alberto MANGUEL nasce il 13 marzo 1948 a Buenos Aires x.com