Pronta l’area fitness in via Primo Maggio a Carpaneto

Una nuova area fitness è stata recentemente realizzata in via Primo Maggio a Carpaneto. L’amministrazione comunale ha partecipato a un bando ministeriale nel 2023, dedicato alla creazione di spazi sportivi all’aperto. Il sindaco ha confermato che l’iniziativa rientra in questo progetto, finalizzato ad ampliare le strutture a disposizione dei cittadini. La conclusione dei lavori ha portato alla sistemazione dell’area, che ora è operativa.

Una nuova area fitness è stata completata in via Primo Maggio a Carpaneto. «Nel 2023 – spiega tutto l’iter il sindaco Andrea Arfani - avevamo aderito a un bando ministeriale, finalizzato alla realizzazione di aree sportive all’aperto, cogliendo un’opportunità concreta per ampliare l’offerta di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Riqualificazioni, pronta una nuova area fitness (e un campo da basket) nel parco il Comune di Carpaneto restituisce ai giovani il campo di via Primo MaggioIl Comune di Carpaneto restituisce alla comunità il campo da calcetto di via Primo Maggio, conosciuto da tutti come “Campo Croci”, al termine di un... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Stazione, scaldano i motori le aree fitness e il nuovo centro per l'impiego: entro inizio estate smantellato il cantiere; Pesaro, l’Ente Parco dice sì al parking a Focara: basta sosta selvaggia. Il Comune può procedere all’acquisizione dell’area; In Puglia lidi aperti dal 23 maggio: la nuova ordinanza tra accessibilità, regole e divieti. Fino a 650 euro al mese. Decreto Primo Maggio, sul tavolo diversi interventi. Da quello sui rider alla proroga del bonus giovani per le assunzioni degli under 35. facebook Benzina e diesel, la lenta discesa dei prezzi. E dopo il Primo Maggio si rischia un’altra stangata x.com