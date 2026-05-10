A Pisa è arrivata “Segnali dal Cosmo”, la mostra personale di Tobia Di Pisa. L’esposizione, ospitata negli spazi del River Art Lab, è stata inaugurata venerdì 8 maggio e sarà visitabile fino a domenica 17 maggio e propone un percorso immersivo tra fotografia surrealista, visioni metafisiche e riflessioni sull’ignoto. Attraverso una ricerca fotografica sviluppata nel corso degli anni, Tobia Di Pisa costruisce un dialogo continuo tra l’essere umano e l’astrazione dello spazio. Le immagini in mostra diventano così “segnali”, frammenti visivi sospesi tra reale e immaginario che sembrano emergere da un silenzio cosmico per inserirsi nella quotidianità dello spettatore.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inaugurata la mostra di Tobia Di Pisa "Segnali dal Cosmo"

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