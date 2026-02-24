Firenze inaugurata la mostra ' L’Italia di Giovanni Spadolini'

Giovanni Spadolini ha ispirato la mostra inaugurata questa mattina a Firenze, dopo aver lasciato un segno importante nella politica italiana. La rassegna espone fotografie, lettere e documenti originali che raccontano le sue attività pubbliche e private. La scelta di allestire questa esposizione mira a far conoscere meglio il suo contributo alla storia del Paese. La mostra sarà aperta al pubblico fino alla fine di aprile.

© Lanazione.it - Firenze, inaugurata la mostra 'L’Italia di Giovanni Spadolini'

Firenze, 24 febbraio 2026 - Inaugurata questa mattina, nella sede della Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia a Pian dei Giullari, la mostra storico-documentaria “L’Italia di Giovanni Spadolini. Politico e uomo delle istituzioni (1972-1994)”, terzo e conclusivo appuntamento espositivo promosso nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita dello statista fiorentino. L’esposizione ripercorre gli anni decisivi della sua esperienza parlamentare e di governo, dall’ingresso in Senato nelle file del Partito Repubblicano fino alle più alte responsabilità istituzionali, restituendo attraverso documenti, lettere, fotografie e materiali d’archivio il profilo di uno statista che seppe tenere insieme rigore intellettuale e responsabilità pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it Firenze, apre la mostra 'L’Italia di Giovanni Spadolini. Politico e uomo delle istituzioniIl 20 febbraio 2026, a Firenze, la Fondazione Spadolini Nuova Antologia annuncia l’apertura della mostra dedicata a Giovanni Spadolini, morto nel 1994. Leggi anche: Vecchiano: inaugurata la nuova piazza Giovanni Spadolini Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: La Minerva di Arezzo torna a casa: inaugurata la mostra al Museo Archeologico Mecenate; Firenze, apre la mostra 'L’Italia di Giovanni Spadolini. Politico e uomo delle istituzioni; A Montespertoli inaugurata la mostra '(d)istruzione a Gaza'; Arezzo, inaugurata la mostra La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata. A Firenze si inaugura la mostra dedicata a Giovanni SapadoliniInaugurata questa mattina, nella sede della Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia a Pian dei Giullari, la mostra ... gonews.it Firenze, apre la mostra 'L’Italia di Giovanni Spadolini. Politico e uomo delle istituzioniIl 24 febbraio anella sede della Biblioteca Spadolini, con la partecipazione straordinaria del presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei Roberto Antonelli ... msn.com Grazie! Oggi al Ministero della Cultura, nelle splendida Sala intestata al grande “Giovanni Spadolini”, ho ricevuto questo premio "Giornalismo etico. Luci di verita" Avanti tutta x.com Fondazione Spadolini Nuova Antologia inaugura la mostra storico-documentaria “L’Italia di Giovanni Spadolini - facebook.com facebook