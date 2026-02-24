Firenze inaugurata la mostra ' L’Italia di Giovanni Spadolini'

Da lanazione.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Spadolini ha ispirato la mostra inaugurata questa mattina a Firenze, dopo aver lasciato un segno importante nella politica italiana. La rassegna espone fotografie, lettere e documenti originali che raccontano le sue attività pubbliche e private. La scelta di allestire questa esposizione mira a far conoscere meglio il suo contributo alla storia del Paese. La mostra sarà aperta al pubblico fino alla fine di aprile.

firenze inaugurata la mostra l8217italia di giovanni spadolini
© Lanazione.it - Firenze, inaugurata la mostra 'L’Italia di Giovanni Spadolini'

Firenze, 24 febbraio 2026 - Inaugurata questa mattina, nella sede della Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia a Pian dei Giullari, la mostra storico-documentaria “L’Italia di Giovanni Spadolini. Politico e uomo delle istituzioni (1972-1994)”, terzo e conclusivo appuntamento espositivo promosso nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita dello statista fiorentino. L’esposizione ripercorre gli anni decisivi della sua esperienza parlamentare e di governo, dall’ingresso in Senato nelle file del Partito Repubblicano fino alle più alte responsabilità istituzionali, restituendo attraverso documenti, lettere, fotografie e materiali d’archivio il profilo di uno statista che seppe tenere insieme rigore intellettuale e responsabilità pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Firenze, apre la mostra 'L’Italia di Giovanni Spadolini. Politico e uomo delle istituzioniIl 20 febbraio 2026, a Firenze, la Fondazione Spadolini Nuova Antologia annuncia l’apertura della mostra dedicata a Giovanni Spadolini, morto nel 1994.

Leggi anche: Vecchiano: inaugurata la nuova piazza Giovanni Spadolini

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: La Minerva di Arezzo torna a casa: inaugurata la mostra al Museo Archeologico Mecenate; Firenze, apre la mostra 'L’Italia di Giovanni Spadolini. Politico e uomo delle istituzioni; A Montespertoli inaugurata la mostra '(d)istruzione a Gaza'; Arezzo, inaugurata la mostra La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata.

A Firenze si inaugura la mostra dedicata a Giovanni SapadoliniInaugurata questa mattina, nella sede della Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia a Pian dei Giullari, la mostra ... gonews.it

Firenze, apre la mostra 'L’Italia di Giovanni Spadolini. Politico e uomo delle istituzioniIl 24 febbraio anella sede della Biblioteca Spadolini, con la partecipazione straordinaria del presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei Roberto Antonelli ... msn.com