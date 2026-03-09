Inaugurata la mostra Rinascere a colori di Lucia Civardi

Sabato 7 marzo, presso la Casa di Riposo Giuseppe Gasparini, si è svolta l’inaugurazione della mostra “Rinascere a colori” dedicata alle opere di Lucia Civardi. L’esposizione si tiene nella Comunità Alloggio La Piuma e presenta le creazioni dell’artista. La cerimonia ha visto la partecipazione di ospiti e visitatori interessati alle sue opere. L’evento si è concluso con un momento di confronto tra i presenti.

La mostra nella casa di riposo “Gasparini” rappresenta non solo un’esposizione artistica, ma anche una testimonianza concreta di come la creatività possa diventare uno spazio di rinascita Si è tenuta sabato 7 marzo, presso la Casa di Riposo Giuseppe Gasparini, l’inaugurazione della mostra “Rinascere a colori”, esposizione dedicata alle opere di Lucia Civardi, ospite della Comunità Alloggio La Piuma. Un momento partecipato e ricco di emozione che ha visto la presenza della rappresentanza del Comune di Rivergaro, con l’assessore Gabriele Scagnelli e Monica Rancati, insieme a ospiti della struttura e operatori, riuniti per condividere il percorso artistico di Lucia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Inaugurata a Benevento la mostra di Ernesto PietrantonioTempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta ieri, a Benevento, l’inaugurazione della mostra fotografica di Ernesto Pietrantonio, dedicata a Ventotene,... Firenze, inaugurata la mostra 'L’Italia di Giovanni Spadolini'Firenze, 24 febbraio 2026 - Inaugurata questa mattina, nella sede della Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia a Pian dei Giullari, la...