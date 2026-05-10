Ad Amorosi è stata inaugurata la mostra “ArtePiana – Tra Visione e Materia”, curata da Francesco Creta. L’evento ha visto una partecipazione numerosa di visitatori e appassionati d’arte, con numerose opere esposte che spaziano tra diversi stili e tecniche artistiche. L’inaugurazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e si è protratta per tutta la giornata, con interventi e visite guidate.

Si è inaugurata con una significativa partecipazione di pubblico la mostra “ArtePiana – Tra Visione e Materia”, progetto espositivo a cura di Francesco Creta ospitato negli spazi dell’Hotel La Piana di Amorosi. Nel corso della serata, gli otto artisti protagonisti della mostra – Raffaele Bova, Giuseppe Cotroneo, Ivano La Montagna, Mario Lanzione, Ugo Levita, Rosaria Matarese, Italo Mustone e Mariapia Saccone – presenti insieme al curatore, hanno accompagnato il pubblico attraverso un percorso espositivo costruito come una costellazione di linguaggi e sensibilità differenti.Ad arricchire l’atmosfera dell’inaugurazione è stata inoltre la...🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Inaugurata ad Amorosi la mostra “ArtePiana – Tra Visione e Materia”

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