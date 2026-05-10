In Villa Reale la reunion degli artisti che raccontano l' arte del futuro

Si conferma come un evento di rilievo per l'arte contemporanea quello organizzato nella sala del Teatrino della Villa Reale dove ancora per la giornata di domenica 10 maggio sarà possibile visitare la mostra "Incontro tra artisti nel tempo" del Circolo Arti Figurative di Monza. L'esposizione.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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